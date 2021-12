Omikron: Erster Fall der neuen Corona-Variante in Hamburg Stand: 07.12.2021 14:16 Uhr In Hamburg gibt es den ersten Corona-Fall, bei dem die neue Omikron-Variante nachgewiesen worden ist. Die Infektion betrifft einen Hamburger oder eine Hamburgerin in Eimsbüttel, wie der Senat mitteilte.

Senatssprecher Marcel Schweitzer informierte bei der Landespressekonferenz am Dienstag darüber, dass Hamburg den ersten Corona-Fall mit der neuen Omikron-Variante hat. Die infizierte Person war demnach ungeimpft. Wo sich die Person aus Eimsbüttel angesteckt hat, sei unklar. "Also es muss schon irgendwo hier passiert sein, also nicht irgendwo in Südafrika", sagte Schweitzer. Es handele sich nicht um einen Reiserückkehrer. Derzeit werde versucht, Umfeld und Infektionsweg aufzuklären.

Senatssprecher: Kein Anlass für Verschärfung von Maßnahmen

Dass die neue Corona-Variante jetzt in Hamburg nachgewiesen wurde, heiße aber nicht gleich, dass die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie nochmal verschärft werden, so Schweitzer weiter. Zu weiteren Kontakbeschränkungen bestehe derzeit kein Anlass.

Omikron bereits in mehreren Bundesländern aufgetaucht

Die Omikron-Variante ist bereits in mehreren Bundesländern aufgetaucht. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hatte die zunächst im südlichen Afrika entdeckte Corona-Variante am 26. November als "besorgniserregend" eingestuft. Die EU-Gesundheitsbehörde ECDC hat die Sorge, dass Omikron die Wirksamkeit der Impfstoffe erheblich verringern und das Risiko von Reinfektionen erhöhen könnte. Welche genauen Auswirkungen die Mutante hat, steht noch nicht fest.

