Offshore-Ausbau: Der Platz wird knapp

Vor den Küsten von Nord- und Ostsee wird der Platz für neue Offshore-Windparks zunehmend knapp. 21 große Offshore-Windparks sind bereits weit vor den deutschen Küsten in Betrieb - mit rund 1.400 Windrädern. Der Anteil an der Gesamtstromerzeugung liegt inzwischen bei etwa vier Prozent. Geht es nach der Bundesregierung, dann soll die Offshore-Leistung bis 2030 etwa verdreifacht werden. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrografie (BSH) in Hamburg prüft deshalb weitere Gebiete - sieht aber auch Grenzen.

"Gebiet ist nicht unendlich groß"

"Etwas mehr geht noch, aber dann wird es eng", sagte BSH-Präsidentin Karin Kammann-Klippstein am Mittwoch. "Wenn es voll gebaut ist, dann ist es voll gebaut. Die Schifffahrt muss auch noch irgendwo Platz haben. Wir haben jede Menge Naturschutzgebiete in der Nordsee, die ausgewiesen sind. Unser Gebiet in der Nord- und Ostsee ist nicht unendlich groß."

Windräder nehmen sich gegenseitig den Wind weg

Neue Windparks würden voraussichtlich mehr Platz als die existierenden benötigen, weil Windräder immer größer werden. Die Folgen würden bislang unterschätzt: "Die einzelnen Anlagen nehmen sich tatsächlich, je größer sie werden, umso mehr Energie weg. Sprich: Die Windparks insgesamt bringen nicht so viel Leistung wie erhofft", sagte Kammann-Klippstein.

Die Bundesregierung hatte im Herbst beschlossen, den Ausbau der Offshore-Windenergie zu beschleunigen. Nun soll bis zum Jahr 2030 eine maximale Leistung von 20 statt 15 Gigawatt installiert sein. Das Bundesamt muss darum den erst 2019 veröffentlichten Flächenentwicklungsplan überarbeiten, sobald die gesetzliche Grundlage für das Ausbauziel da ist. Im überarbeiteten Plan könnte erstmals auch eine Fläche von 40 bis 70 Quadratkilometern für Anlagen vorgesehen werden, die Windenergie in Wasserstoff umwandeln.

