Stand: 17.06.2024 19:32 Uhr Offenbar Einigung im Tarifstreit bei Elbkinder-Kitas

Nach wochenlangem Arbeitskampf haben sich Gewerkschaft ver.di und der städtische Kita-Betreiber Elbkinder ihren Tarifstreit beigelegt. Nach Informationen von NDR 90,3 bekommen die Hauswirtschafts- und Reinigungskräfte zwei zusätzliche Urlaubstage und ein Lohn-Plus. Wie hoch es genau ausfällt und was beide Seiten noch vereinbart haben, soll am Dienstag bekannt gegeben werden. Die Beschäftigten müssen dem Kompromiss noch in einer Urabstimmung zustimmen.

