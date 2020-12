Nur wenige Feuerwehreinsätze über Weihnachten Stand: 27.12.2020 14:38 Uhr Polizei und Feuerwehr in Hamburg haben insgesamt eine positive Bilanz der Weihnachtsfeiertage gezogen: Es gab deutlich weniger Brände als in den vergangenen Jahren und nur wenig Verletzte.

Eine größere Anzahl an Feuerwehr-Einsätzen gab es am Sonntagmorgen - Grund war das Sturmtief "Hermine", das über Norddeutschland zog. Unter anderem musste im Stadtteil Alsterdorf ein Baugerüst an einem Mehrfamilienhaus gesichert werden.

Ruhige Weihnachtszeit für die Feuerwehr

Alles in allem verliefen die Advents- und die Weihnachtszeit aber eher ruhig und ohne größere Einsätze, sagte ein Feuerwehrsprecher NDR 90,3. Lediglich fünf Mal brannten Adventsgestecke und Tannenbäume. Bei einem Küchenbrand in Barmbek am Heiligabend konnten eine Frau und zwei Katzen aus einer verqualmten Wohnung gerettet werden. Ein Polizist erlitt eine leichte Rauchvergiftung.

AUDIO: Ruhige Weihnachtszeit für die Feuerwehr (1 Min)

Verstöße gegen Corona-Auflagen

Dennoch gab es an den drei Weihnachtstagen etwa 2.700 Einsätze, in den meisten Fällen ging es um medizinische Notfälle. Die Polizei stieß bei ihren Corona-Kontrollen auf zwei illegale Glückspieltreffen - unter anderem in der Kaiser-Wilhelmstraße in der Neustadt. Sieben Männer hatten sich dort in einem geschlossenen Bekleidungsgeschäft getroffen. Außerdem wurde in Billstedt ein Friseurbetrieb geschlossen, der Heiligabend heimlich Kunden bediente.

Weitere Informationen Hamburg erlebt ruhigen Heiligabend 50 Gläubige feierten mit bei einem Gottesdienst vor dem Michel. Und auch ansonsten blieb es ruhig zu Heiligabend in Hamburg. (25.12.2020) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 27.12.2020 | 14:00 Uhr