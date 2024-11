Neues Luftfahrtforschungsinstitut in Hamburg eröffnet Stand: 08.11.2024 18:15 Uhr Hamburg ist ein wichtiger Standort in der Luftfahrtforschung. Am Freitag kam ein neues Institut im Süden der Stadt hinzu. Es forscht an Technologien für klimaschonendes Fliegen und liefert wichtige Daten zum Luftverkehr an die Wirtschaft und die Politik.

Ein Meilenstein für den Luftfahrtstandort Hamburg mit seinen 40.000 Beschäftigten. So beschrieb Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD) das neue Institut für Luftverkehr bei der Einweihung am Freitag. 65 Forscherinnen und Forscher arbeiten an der Zukunft des Fliegens. Zum Beispiel, welche sauberen Treibstoffe für welche Strecken infrage kommen. Elektroantrieb eher auf Kurzstrecken, Wasserstoff für lange Flüge.

Hamburgs Flughafen plant für Wasserstoff-Zukunft

Dafür müssen zukünftig auch die Flughäfen umrüsten. Ohne sichere Speicher und langfristige Pipelines ist kein Wasserstoffantrieb möglich. Zusammen mit dem Flughafen Hamburg sucht das Institut schon nach alltagstauglichen Lösungen.Vor allem aber stellt es der Politik und dem Luftfahrtsektor riesige Datenmengen zur Verfügung. Harte Fakten, die verlässliche Entscheidungsgrundlagen bilden.

Hamburg: Drittgrößter Luftfahrtstandort der Welt

Es ist das sechste Institut des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt in Hamburg. Nach Seattle und Toulouse ist die Stadt der drittgrößte Luftfahrtstandort der Welt.

