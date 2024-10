Luft- und Raumfahrtkongress: Klimaneutrales Fliegen im Fokus Stand: 01.10.2024 08:00 Uhr Bis 2050 soll das Fliegen klimaneutral werden. Aber wie wird eine klimaschonende Luftfahrt der Zukunft aussehen? Darum geht es beim Deutschen Luft- und Raumfahrtkongress in Hamburg.

Das Audimax der Hamburger Universität war bei der Auftaktveranstaltung am Montag sehr gut besucht. Viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie Industrievertreterinnen und -vertreter tauschten sich aus und präsentieren ihre Ergebnisse. In erster Linie geht es bei dem Kongress es um Nachhaltigkeit in der Luftfahrt. Eine große Rolle spielen klimaschonende Kraftstoffe und Wasserstoff, dessen Entwicklung in Hamburg maßgeblich vorangetrieben wird.

Wasserstoffflugzeug zwischen Hamburg und Rotterdamm

Bereits in rund zwei Jahren soll es ein Wasserstoffflugzeug geben, das zwischen Hamburg und Rotterdam fliegt. Da wird dann konkret ausprobiert, wie die Infrastruktur an den Flughäfen aussehen muss, um einen sicheren Betrieb gewährleisten zu können. Am Hamburger Flughafen muss dafür noch eine Menge getan werden. So müssen unter anderem Wasserstofftanks aufgebaut werden, damit das Flugzeug betankt werden kann.

Rund 1.000 Teilnehmer bei DGLR-Kongress

Veranstaltet wird der Kongress in Hamburg von der Deutschen Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt (DGLR). Die DGLR ist ein Verein mit Sitz in Bonn. Zu dem Kongress erwartet der Veranstalter bis Mittwoch rund 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Während des Kongresses sind Hunderte Vorträge geplant.

