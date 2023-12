Hamburger Flughafen tritt Wasserstoff-Netzwerk von Airbus bei Stand: 01.12.2023 09:04 Uhr Der Hamburger Flughafen wird Teil eines internationalen Netzwerks des Flugzeugherstellers Airbus zur Nutzung von Wasserstoff in der Luftfahrt. Heute wollen die Flughafengesellschaft und Airbus eine entsprechende Kooperationsvereinbarung unterzeichnen.

In dem "Hydrogen Hub at Airport" genannten Netzwerk arbeiten Airbus, Flughäfen, Airlines und Unternehmen aus dem Energiesektor zusammen, wie es in der Ankündigung des Flughafens heißt. Gemeinsames Ziel sei die Erforschung sowie Auf- und Ausbau der Infrastruktur für die Nutzung von Wasserstoff. Der Hamburger Flughafen ist nach eigenen Angaben der erste deutsche Airport in diesem Netzwerk.

"Grüner" Wasserstoff als Hoffnungsträger

Sogenannter grüner Wasserstoff als Ersatz für fossile Brennstoffe gilt als einer der Hoffnungsträger im Kampf gegen den Klimawandel. Airbus arbeitet derzeit an einem Passagierflugzeug mit Wasserstoff-Antrieb, das bis 2035 für den Einsatz bei Fluggesellschaften bereit sein soll.

Airport will erforderliche Infrastruktur aufbauen

Auch der Hamburger Flughafen bereitet sich auf die Zukunft des wasserstoffgetriebenen Fliegens vor. Der Einsatz von Wasserstoff als Treibstoff in der Luftfahrt setzt eine komplett neue Infrastruktur voraus. "Mit den Vorbereitungen und dem Aufbau dieser Infrastruktur müssen wir jetzt beginnen, wenn wir klimafreundliche Antriebe in der Luftfahrt zeitnah etablieren wollen", sagte vor kurzer Zeit der Umweltchef des Flughafens, Jan Eike Blohme-Hardegen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 01.12.2023 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Flugverkehr