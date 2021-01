Neues Beratungsangebot der Jobcenter: Sozialpädagogen Stand: 24.01.2021 08:46 Uhr Hamburg weitet die Beratungen im Jobcenter aus. Ab Februar gibt es an zunächst zwölf Standorten auch Hilfe, die nicht unbedingt mit Geld zu tun hat: Sozialpädagoginnen und -pädagogen sollen Hilfe zur Selbsthilfe leisten.

Hinter Finanzproblemen stecken in vielen Fällen ganz andere persönliche Notlagen. Beim Jobcenter geht es um Ansprüche aus der Grundsicherung - also Hartz IV. Die Beraterinnen und Berater vor Ort werden mit vielen Problemen ihrer Kundinnen und Kunden konfrontiert: keine Perspektive nach Jobverlust, Angst um die Wohnung, Unterstützung von Kindern und Angehörigen.

Ab dem 1. Februar arbeiten deshalb Sozialpädagoginnen und -pädagogen in zwölf Jobcentern mit, darunter Lokstedt, Harburg und Mümmelmannsberg. Die Expertinnen und Experten sollen Hilfe zur Selbsthilfe leisten. Geplant ist nach Informationen von NDR 90,3 eine offene Sprechstunde, sowie Beratungen nach Vereinbarung. Wegen der Corona-Einschränkungen wird es zunächst nur ein telefonisches Angebot geben.

50.000 Menschen erhalten Leistungen

Knapp 50.000 Arbeitslose erhalten derzeit Leistungen vom Jobcenter Team Hamburg. Ein Teil bereits seit Jahren; andere sind erst durch die Folgen der Corona-Pandemie in Not geraten und brauchen zum ersten Mal Hilfe vom Staat. Das Jobcenter sichert nach eigener Angabe den Lebensunterhalt von rund 190.000 Menschen in der Stadt, die Familienmitglieder der Antragstellenden mit eingerechnet.

