Neuer Jungfernstieg: Spatenstich für die Umgestaltung Stand: 15.07.2024 12:37 Uhr Mehr Platz für Fußgängerinnen und Fußgänger sowie Radfahrende, außerdem mehr Möglichkeiten zum Verweilen: Das will die Stadt mit dem Umbau des Neuen Jungfernstiegs erreichen und hat dafür am Montag den Startschuss gegeben.

In drei Bauphasen soll der Straßenabschnitt zwischen Esplanade und Jungfernstieg am Westufer der Binnenalster umgestaltet werden. Das wichtigste für Autofahrerinnen und Autofahrer: Vorgesehen ist die Umwandlung in eine Einbahnstraße stadteinwärts. Radfahrende dürfen aber weiter in beide Richtungen fahren.

Neuer Fahrstreifen für den Lieferverkehr

Desweiteren soll es breitere Fußwege auf beiden Seiten geben. Zusätzlich richtet die Stadt einen Fahrstreifen für den Lieferverkehr und Taxis ein. Behindertenparkplätze und E-Ladesäulen soll es auf der Seite des Hotels Vier Jahreszeiten geben.

52 Parkplätze fallen weg

Insgesamt fallen 52 Parkplätze auf dem Neuen Jungfernstieg weg. Die Kosten für den Umbau liegen bei rund 5,5 Millionen Euro. In gut einem Jahr soll der Umbau abgeschlossen sein.

Weitere Informationen Jungfernstieg in Hamburg: Weiterer Umbau gestartet Geplant ist, dass Fußgänger und Radfahrer mehr Platz bekommen. Der Großteil des Umbaus soll bis Ende November abgeschlossen sein. (05.03.2024) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 15.07.2024 | 13:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Straßenbau Straßenverkehr Fahrrad