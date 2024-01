Neuer Gesundheitskiosk der AOK in Bramfeld eröffnet Stand: 22.01.2024 14:04 Uhr Das Ziel der Gesundheitskioske ist es, chronisch kranken Menschen besser zu helfen. Seit Montag gibt es in Hamburg den fünften Gesundheitskiosk. Er wurde in der Marktplatz Galerie in Bramfeld eröffnet.

Gesundheitskioske sind keine Arztpraxen, sondern Beratungsstellen für Patientinnen und Patienten. Und sie sollen Schule machen in ganz Deutschland. Das Gesetz dazu soll noch vor der Sommerpause durch das Bundeskabinett, wie ein Vertreter des Bundesgesundheitsministeriums bei der Eröffnung des Kiosks in Bramfeld ankündigte.

Rechtsanspruch auf Beratung im Gesundheitskiosk?

Menschen sollen dann in armen Stadtteilen und auf dem Land sogar einen Rechtsanspruch darauf haben, vor Ort in einem Gesundheitskiosk beraten zu werden. Das Projekt war lange Zeit umstritten. Denn in erster Linie müssen die Krankenkassen dafür bezahlen.

Angebot zunächst nur für bestimmte Versicherte

In Hamburg hatten sich mehrere große Krankenkassen aus der Finanzierung zurückgezogen. Für sie standen Kosten und Nutzen in keinem Verhältnis. Deshalb sind es zunächst nur Versicherte der AOK Rheinland Hamburg und der Mobil Krankenkasse, die das Angebot in Bramfeld nutzen können.

Ärzte sollen entlastet werden

Helfen soll es Menschen dabei, gesünder zu leben - zum Beispiel, weil sie starkes Übergewicht haben. Gleichzeitig sollen die Ärztinnen und Ärzte vor Ort entlastet werden. Denn sie können Patientinnen sowie Patienten mit einem hohen Beratungsbedarf an die Kioske vermitteln.

