Stand: 27.11.2019 16:09 Uhr

Stadtteil-Campus für Steilshoop zum 50. Geburtstag

Steilshoop bekommt zum 50. Geburtstag einen neuen Stadtteil-Campus. Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat die Stadtteilschule und das Quartierszentrum am Bramfelder See am Mittwochnachmittag eingeweiht.

Tschentscher eröffnet "Campus Steilshoop" NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 27.11.2019 17:00 Uhr Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat den neuen Stadtteil-Campus in Steilshoop eingeweiht. Schülerinnen und Schüler freuten sich über ihre neue Schule.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Hundert Grundschüler schwenkten Fähnchen zur Begrüßung und dankten Tschentscher für ihre neue Schule. Der Gropiusring werde zum Zentrum der Begegnung, meinte der Bürgermeister. "Das wird einen wichtigen Impuls geben. In Steilshoop ist viel in Bewegung. Es kommt auch eines Tages die U5 vorbei. Aber letztlich ist es die Neuentwicklung eines Stadtteils, der viele Qualitäten hat", sagte Tschentscher bei der Eröffnung.

Neue Perspektiven für vernachlässigten Stadtteil

Steilshoop hat schwere Zeiten hinter sich: Die alte Schule von 1970 war ein monströser Betonklotz, die Schülerzahlen brachen ein. Der bunt gestreifte Neubau schaffe Selbstbewusstsein, lobte Wandsbeks Bezirksamtsleiter Thomas Ritzenhoff. "Wir haben jetzt die Möglichkeit, den Kindern und Jugendlichen mit der Grund- und der Stadtteilschule Bildungsgeschichten zu erzählen und ihnen zu helfen, in der Gesellschaft voranzukommen", sagte Ritzenhoff.

Baukosten und Zeitplan für Campus eingehalten

Die Baukosten von 48 Millionen Euro wurden eingehalten. Die Baufirma Otto Wulff stellte den Campus Steilshoop auch pünktlich fertig. Neben der Schule sind am "Campus Steilshoop" unter anderem verschiedene soziale und kulturelle Einrichtungen, ein "Haus der Jugend", eine Elternschule und eine Stadtbibliothek untergebracht.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 27.11.2019 | 16:00 Uhr