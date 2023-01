Neue Aufenthaltsstätte soll Lage am Hauptbahnhof verbessern Stand: 13.01.2023 18:26 Uhr In der Hamburger Innenstadt gibt es bald eine neue Tagesaufenthaltsstätte für Obdachlose. Das hat der Bezirksamtsleiter in Mitte, Ralf Neubauer (SPD), am Freitag im Hamburg Journal und bei NDR 90,3 angekündigt. Damit soll sich auch die Lage am Hauptbahnhof entspannen.

"Wir versprechen uns davon eine erhebliche Verbesserung für die Betroffenen, aber auch für die Situation am Hauptbahnhof", sagte Neubauer. Monatelang hatten Sozialbehörde und der Bezirk nach einem zentralen Standort für die Aufenthaltsstätte gesucht. Schließlich sind sie in der Spaldingstraße fündig geworden - ganz in der Nähe zum Winternotprogramm in Hammerbrook und immer noch gut zu Fuß vom Hauptbahnhof erreichbar. Schon kommenden Freitag wird der Tagestreffpunkt eröffnet, wenn bis dahin die letzten Arbeiten fertig sind, heißt es vom Bezirk Mitte.

Mittagessen und Beratung für bis zu 100 Menschen

Geöffnet wird sie täglich von 9.30 Uhr bis 16.30 Uhr - also genau in der Zeit, in der Obdachlose ihre Zimmer im Winternotprogramm räumen müssen. Bis zu 100 Menschen sollen dort Mittagessen, Sozialberatung und einen warmen und trockenen Ort, an dem sie sich aufhalten können, bekommen. In den vergangenen zwei Wintern hatte es ein solches Angebot in der Markthalle gegeben. Dort finden jetzt aber wieder Konzerte statt und die Obdachlosenszene am Hauptbahnhof wurde deutlich sichtbarer.

Neubauer: "Es braucht ein geordneteres Erscheinungsbild"

Um die Lage zu verbessern, wird auch der Vorplatz der Drogenhilfeeinrichtung "Drob Inn", gegenüber vom Hauptbahnhof, neugestaltet - mit Regenschutz, Bänken und Beleuchtung. "Ich glaube, dass es einfach ein geordneteres Erscheinungsbild braucht. Das wird jetzt im ersten Quartal dieses Jahres voraussichtlich in die Umsetzung gehen", so Neubauer.

Zuletzt hatte die Polizei am Hauptbahnhof deutlich mehr Straftaten registriert und auch mehr Menschen aus der Drogenszene, die sich dort aufhalten.

