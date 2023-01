Brennpunkt Hauptbahnhof: Auch Ohnsorg-Theater leidet Stand: 13.01.2023 07:03 Uhr Mehr Elend und mehr Müll: Auch für das benachbarte Ohnsorg-Theater wird der Bereich um den Hamburger Hauptbahnhof zum Problemviertel.

Eigentlich sei die Lage für das Ohnsorg ideal, sagt Intendant Michael Lang. Das Theater sei überzeugter Teil eines Viertels mit Höhen und Tiefen. Und doch sei die Situation in den vergangenen Monaten ernster geworden. Theaterbesucher und -besucherinnen beklagen sich demnach über den Zustand des Hauptbahnhofs. "Manche fühlen sich belästigt und ängstlich, manche werden angesprochen und bedrängt. Und was wir schon gespürt haben, ist, dass sich während der Corona-Pandemie diese Lage noch mal deutlich verschärft hat - dieses Problem der Verwahrlosung und der Vermüllung", so Lang.

Täglich aufräumen

Fast jeden Tag müsse sein Team vor dem Theater erstmal aufräumen und putzen. Michael Lang weiß, dass man das Elend nicht einfach verbieten oder verdrängen kann. Das Ohnsorg sei im ständigen, guten Kontakt mit der Polizei und die sei bemüht. Das Problem sei aber offenbar größer. Lang wünscht sich einen runden Tisch für den Hauptbahnhof für ein respektvolles Miteinander.

