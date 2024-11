Nehmen Unfälle mit Carsharing-Autos in Hamburg zu? Stand: 01.11.2024 16:06 Uhr Besonders in Großstädten wie Hamburg geht der Trend in den vergangenen Jahren stark weg vom eigenen Auto hin zu Alternativen wie Carsharing. Immer wieder gibt es mit diesen Fahrzeugen auch teils schwere Unfälle.

Erst am vergangenen Wochenende lieferte sich ein 16-Jähriger in einem Leihwagen eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei. Diese endete in einem schweren Unfall in Dulsberg. Sachschaden alleine an den Streifenwagen: mehr als 50.000 Euro. Am Wochenende davor gab es in Tonndorf einen schweren Unfall mit einem gemieteten Wagen.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Das sind wohl kein Einzelfälle. Häufig sitzen Personen ohne Fahrerlaubnis oder sogar Minderjährige am Lenkrad, wenn bei Unfällen Carsharing- oder Leihwagen im Spiel sind. Minderjährige Fahrerinnen und Fahrer benutzen dabei offenbar die Carsharing-Accounts älterer Freundinnen und Freunde. Wenn diese ihr Passwort und dann auch noch die Sicherheits-PIN weitergeben, ist es auch den Carsharing-Anbietern kaum möglich, das zu erkennen.

Zahlen zu Unfällen mit Carsharing werden nicht erhoben

Wie viele Unfälle es genau im vergangenen Jahr mit Carsharing-Autos gegeben hat, kann die Polizei auf Nachfrage des NDR nicht beantworten. In der Verkehrsunfallstatistik wird das nämlich nicht erfasst. Ob sich das in Zukunft ändern wird, prüft die Behörde.

