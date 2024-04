Autodiebe bauen Unfall und landen auf dem Dach

Stand: 13.04.2024 15:14 Uhr

Dreiste Diebe haben am Sonnabendmittag einen schweren Unfall am Mittelweg in Hamburg-Harvestehude verursacht. Dort krachten sie mit einem gestohlenen Leihwagen gegen eine Ampel und überschlugen sich.