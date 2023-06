Verfolgungsjagd in Hamburg: 15-Jähriger baut Unfälle Stand: 25.06.2023 12:47 Uhr Ein 15 Jahre alter Jugendlicher ist mit zwei Gleichaltrigen in einem Mietwagen in Hamburg-Harburg vor einer Zollkontrolle geflüchtet und hat zwei Unfälle verursacht.

Nach Angaben der Polizei wollten Beamte des Zolls am Samstagabend auf der Stader Straße ein Carsharing-Auto mit drei Insassen kontrollieren. Daraufhin sei der Wagen in Richtung Harburg davongefahren. Das Fluchtauto stieß an der Kreuzung Hannoversche Straße/Schlachthofbrücke mit einem auf der Straße fahrenden Radfahrer zusammen. Der 49-Jährige stürzte und kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Zusammenstoß mit Taxi

Kurz darauf geriet der Mietwagen in einer Kurve in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem Taxi. Die drei Insassen setzten ihre Flucht zu Fuß fort. Der 49 Jahre alte Taxifahrer blieb unverletzt.

Zollbeamte verfolgten die Flüchtenden und stellten sie schließlich im Bereich der Nöldekestraße in Wilstorf. Sie nahmen den 15-jährigen Fahrer des Mietwagens fest. Gegen ihn wird jetzt unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Unfallflucht und Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Einer der beiden 15-jährigen Beifahrer erlitt eine leichte Augenverletzung. Alle drei Jugendlichen wurden ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

Ermittlungen: Wie kamen 15-Jährige an den Mietwagen?

Für die Anmeldung zum Carsharing ist ein gültiger Führerschein Pflicht. Wie die Jugendlichen an den Wagen kommen konnten, sollen jetzt die Ermittler klären.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 25.06.2023 | 14:00 Uhr