Nationaler Radverkehrskongress in Hamburg Stand: 27.04.2021 06:30 Uhr In Hamburg beginnt heute der zweitägige 7. Nationale Radverkehrskongress, der nach eigenen Angaben größte Kongress zum Radverkehr in Deutschland. Zu Gast ist auch Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU).

Wie wird Deutschland von der Auto-Nation zum Fahrrad-Land? Über diese Frage diskutieren rund 2.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Der Nationale Radverkehrskongress findet alle zwei Jahre statt, in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie rein digital.

Scheuer stellt Radverkehrsplan vor

Zum Auftakt des Kongresses wird Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) mit dem "Nationalen Radverkehrsplan 3.0" die Radverkehrsstrategie des Bundes bis 2030 vorstellen. Nach der Verabschiedung des Plans hatte der Minister angekündigt, der Bund investiere bis 2023 etwa 1,46 Milliarden Euro in den Radverkehr.

Bürger sollen ein Drittel mehr Wege mit dem Rad zurüccklegen

Der Minister nennt ehrgeizige Ziele: Der Plan soll dabei helfen, dass die Menschen in Deutschland anstelle von durchschnittlich 120 Wegen bis 2030 gut 180 Wege pro Jahr mit dem Rad zurücklegen. Die Duchschnittsstrecke soll von 3,7 auf 6 Kilometer wachsen. Jede neu- oder umgebaute Bundes-, Landes- oder Kreisstraße soll Radwege bekommen. In den Städten soll es durch Kantsteine abgetrennte Radwege und Fahrradparkhäuser geben.

AUDIO: Nationaler Radverkehrskongress in Hamburg (1 Min) Nationaler Radverkehrskongress in Hamburg (1 Min)

Wie das in zehn Jahren funktionieren soll, will Scheuer auf dem Kongress besprechen. Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) will Hamburg als gutes Beispiel für die Förderung des Radverkehrs vorstellen. "Wir erhoffen uns von dem Kongress einen großen Push für die Fahrradstadt Hamburg und das Radland Deutschland", sagte Tjarks NDR 90,3.

