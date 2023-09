Nach fünf Jahren: Hamburg hebt Diesel-Fahrverbote auf Stand: 12.09.2023 14:07 Uhr Mehr als fünf Jahre nach Erlass von Fahrbeschränkungen für ältere Dieselfahrzeuge in Hamburg hebt die Hansestadt die Durchfahrtsverbote in zwei Straßen wieder auf.

"Die im Jahr 2018 eingeführten Dieseldurchfahrtsbeschränkungen an der Max-Brauer-Allee und an der Stresemannstraße sind zur Grenzwerteinhaltung nicht mehr erforderlich und werden aufgehoben", teilten die Umwelt- und Innenbehörde am Dienstag mit. Hamburg stelle derzeit die dritte Fortschreibung des Luftreinhalteplans auf und erfülle damit die Verpflichtung einer gesamtstädtischen Betrachtung der Belastung durch Stickstoffdioxid.

Senatoren wollen Schild abmontieren

Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) und Innensenator Andy Grote (SPD) wollen am Mittwoch ein Verkehrsschild zur Dieseldurchfahrtsbeschränkung an der Max-Brauer-Allee abmontieren.

2018 wurden Diesel-Fahrverbote verhängt

Hamburg hatte Ende Mai 2018 als bundesweit erste Stadt Diesel-Fahrverbote wegen zu schlechter Luft verhängt. Sie galten für Abschnitte zweier vielbefahrener Straßen im Stadtteil Altona-Nord - auf dem einen allerdings nur für Lastwagen - und betrafen alle Diesel, die nicht die Abgasnorm Euro-6 erfüllen. Zum einen war dies ein 580 Meter langer Teil der Max-Brauer-Allee, zum anderen für Lkw ein rund 1,6 Kilometer langer Abschnitt der Stresemannstraße.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 12.09.2023 | 17:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Straßenbau Straßenverkehr