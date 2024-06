Verfassungsschutz: Zahl der Extremisten in Hamburg wächst Stand: 03.06.2024 14:03 Uhr In Hamburg ist die Zahl der Islamisten und der Rechtsextremisten weiter gewachsen. Das geht aus dem Verfassungsschutzbericht 2023 hervor, den Innensenator Andy Grote (SPD) am Montag vorgestellt hat.

Grote begann die Pressekonferenz mit einer Schweigeminute für den in Mannheim getöteten Polizisten, der mutmaßlich Opfer von politisch motivierter Gewalt wurde. Gewalt zur Durchsetzung politischer Ziele - das scheint in manchen Milieus hoffähig zu werden. Zum Beispiel gibt der Hamburger Verfassungsschutz die Zahl islamistischer Extremisten jetzt mit 1.840 an - das sind etwa doppelt so viele wie vor zehn Jahren. Im Jahr 2022 waren 1.755 Menschen dieser Szene zugeordnet worden, im Jahr 2014 erst 955. Mehr als 1.500 von ihnen gelten als gewaltorientiert.

Innensenator: Islamismus eine Gefahr

Die Forderung nach einem Kalifat bei islamistischen Demonstrationen in Hamburg richte sich fundamental gegen das Grundgesetz, erklärte Grote. "Aber wir stehen nicht in einer Situation, dass das Kalifat irgendwo strukturell auf dem Vormarsch ist." Trotzdem sei der Islamismus eine Gefahr, die sich durch eine unglaubliche Brutalität und ein hohes Maß an Fanatismus und Gewaltbereitschaft im Einzelfall auszeichne, betonte Grote.

Grote: Rechtsextremismus stärkste Bedrohung für Demokratie

Auch die Zahl der Rechtsextremisten ist leicht gestiegen - auf 390. Im Jahr 2022 wurden noch 380 gezählt. Weniger als die Hälfte von ihnen gilt als gewaltorientiert, dennoch gingen die meisten politisch motivierten Strafttaten in Hamburg von rechts aus, hieß es. Der Rechtsextremismus ist nach Einschätzung von Innensenator Grote nach wie vor die stärkste Bedrohung für die Demokratie. Grote begründete das vor allem mit der Rolle der AfD. "Auf Bundesebene und in einzelnen Landesebenen hat sich die Radikalisierung der AfD fortgesetzt", sagte der Senator. Er erklärte zugleich, dass der Hamburger Landesverband der AfD kein Beobachtungsobjekt des Verfassungsschutzes sei.

Verfassungsschutz: Mehr Straftaten von Linksextremisten

Dem Linksextremismus rechnet der Verfassungsschutz 1.060 Personen zu, nach 1.130 im Jahr 2022. Die Zahl der Straftaten von links ist den Angaben zufolge sprunghaft gestiegen, unter anderem durch zahlreiche Sachbeschädigungen im Zusammenhang mit den Feiern zum Tag der Deutschen Einheit im vergangenen Jahr. Stabil geblieben ist die Zahl der sogenannten Reichsbürger und Selbstverwalter. Sie liegt bei 340.

