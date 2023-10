#NDRfragt: Was Hamburger über Zuwanderung denken Stand: 12.10.2023 06:17 Uhr Das Thema Zuwanderung und die Flüchtlingspolitik beschäftigt viele Menschen in Norddeutschland und Hamburg. Das Team von #NDRfragt wollte in seiner neuesten, nicht repräsentativen Umfrage wissen, was die Menschen im Norden zur Zuwanderung sagen.

Gut zwei Drittel der Befragten im Norden, die sich an der Umfrage beteiligt haben, machen sich Sorgen, dass aktuell zu viele Geflüchtete nach Deutschland kommen. In Hamburg denken das etwas weniger Menschen, nur gut die Hälfte der Befragten macht sich hier Sorgen darüber.

Fluchtgründe mit unterschiedlich hoher Akzeptanz

Knapp 64 Prozent der Menschen in Norddeutschland finden, es sollten weniger Geflüchtete aufgenommen werden. Allerdings unterscheiden sich die Antworten stark nach den Fluchtgründen: In Hamburg sagten 74 Prozent der Teilnehmenden, dass gleich viele oder mehr Flüchtlinge aufgenommen werden sollen, wenn in ihrer Heimat Krieg herrscht. Flüchten Menschen aus wirtschaftlichen oder aus Klima-Gründen zu uns, befürworten das aber weniger.

Mehr als die Hälfte der Hamburgerinnen und Hamburger aus der #NDRfragt-Gemeinde spricht sich für stationäre Kontrollen an den Grenzen zu Polen und Tschechien aus. Und immerhin 55 Prozent glauben, dass Deutschland langfristig von Zuwanderung profitieren wird. Allerdings sind 66 Prozent der befragten Teilnehmenden der Meinung, dass die Integrationsmöglichkeiten für Geflüchtete in Deutschland unzureichend sind. An der nicht-repräsentativen Online-Umfrage in Norddeutschland nahmen mehr als 18.000 Menschen aus dem Norden teil, in Hamburg waren es knapp 3.000.

Über #NDRfragt

Die Umfragen von #NDRfragt sind zwar nicht repräsentativ, stehen aber für die Meinungen einer großen Zahl von Norddeutschen. Die Antworten werden statistisch gewichtet, damit #NDRfragt so gut wie möglich die Bevölkerungsgruppen in Norddeutschland widerspiegelt.

#NDRfragt-Community wächst stetig

Die NDR Umfrage-Gemeinschaft #NDRfragt gibt es seit Ende Oktober 2022. Mittlerweile haben sich mehr als 30.000 Norddeutsche angemeldet. #NDRfragt ist das Meinungsbarometer für den Norden. Wer noch nicht dabei ist, aber mitmachen will, kann sich registrieren und an den Umfragen teilnehmen. Mitglied kann werden, wer in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg oder Bremen wohnt und mindestens 16 Jahre alt ist.

