Mutmaßliche IS-Unterstützerin bestreitet Vorwürfe

Im Prozess gegen eine mutmaßliche IS-Unterstützerin vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht in Hamburg hat die Angeklagte heute die gegen sie erhobenen Vorwürfe zurückgewiesen. Der Generalbundesanwalt wirft der 41-Jährigen vor, die Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) bei der Einschleusung von Kämpfern unterstützt zu haben. Sie soll bereit gewesen sein, einen IS-Attentäter aus Syrien zu heiraten und ihm so einen Anschlag in Deutschland zu ermöglichen.

Angeklagte bestreitet die Vorwürfe

Die Angeklagte bestritt dies. Sie räumte zwar ein, dass sie Kontakt zu einer anderen Deutschen hatte, die mit ihrem Mann ins sogenannte Kalifat nach Syrien ausgereist war. Dieser Frau habe sie 2016 eine Handynummer und Accounts in sozialen Netzwerken zur Verfügung gestellt. Allerdings habe sie nicht gewusst, dass diese Frau eine aktive Rolle im IS gespielt habe. Die Angeklagte habe laut eigener Behauptung vielmehr ihre eigene Ausreise nach Syrien organisieren wollen. In Deutschland habe sie sich damals - als bekennende Muslima - wegen Islamhetze nicht mehr wohlgefühlt.

In ihrer Aussage gab sich die Angeklagte naiv, wie NDR 90,3 Reporterin Elke Spanner berichtete. Sie sei vor drei Jahren davon ausgegangen, dass der IS eine gerechte Welt wolle. Inzwischen würde sie sich dafür schämen.

Festnahme im Dezember 2018

Die Frau war im Dezember 2018 in ihrer Wohnung in der Kieler Straße festgenommen worden und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Zu diesem Zeitpunkt sollen die Hochzeitspläne laut Anklage der Bundesanwaltschaft schon fortgeschritten gewesen sein. Die Angeklagte hätte sich dazu bereit erklärt, einen der Männer bei sich aufzunehmen und zu heiraten, so der Vorwurf. Zwei mutmaßliche Attentäter sollen sich daraufhin auf den Weg nach Deutschland gemacht haben. Die Ausreise aus Syrien scheiterte jedoch.

Der Prozess ist bis Ende Oktober angesetzt.

