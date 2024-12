Stand: 31.12.2024 12:29 Uhr Monatelange Wartezeiten im Hamburg Welcome Center

In einer Hamburger Behörde für ausländische Fachkräfte gibt es lange Wartezeiten. Im Durchschnitt warten Ausländerinnen und Ausländer 144 Tage auf einen Termin im Hamburg Welcome Center zur erstmaligen Beantragung eines Aufenthaltstitels oder zur Verlängerung des Titels, wie der Senat nach einer Anfrage der Fraktion der Linken mitteilte. In der für die Aufenthaltstitel zuständigen Abteilung seien derzeit rund 8.100 E-Mails unbearbeitet. Erfahrungsgemäß sei jedoch ein Teil der Anfragen bereits erledigt, teilte der Senat mit. Die Linke fordert den Senat auf, neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Welcome Center einzustellen.

