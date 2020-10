Mit großem Bohrer in Hamburger Bankfiliale eingebrochen Stand: 25.10.2020 12:26 Uhr Nach einem Einbruchsversuch in den Tresorraum einer Haspa-Filiale in Altona sucht die Polizei nach den Tätern. Die hatten mit einem großen Steinbohrer eine Wand durchbrochen.

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Sonntag versucht, in den Tresorraum einer Filiale der Hamburger Sparkasse (Haspa) in der Holstenstraße zu gelangen. Dafür benutzten sie einen großen Kernbohrer, wie ein Sprecher der Polizei am Sonntag sagte. "Die Täter sind mit hoher Professionalität vorgegangen."

Von einer benachbarten Tiefgarage aus, hatten sie mehrere Türen aufgebrochen, um an die Rückwand des Tresorraumes zu gelangen. Dort setzten sie dann den großen Bohrer ein. Damit der sich nicht erhitzt, legten sie extra eine Wasserleitung zum Kühlen. Am späten Sonnabend kamen die unbekannten Täter bis in den Vorraum des Tresorraumes, ohne das eine Alarmanlage reagierte.

Reinigungskraft verhindert Banküberfall

Letztendlich verhinderte eine Reinigungskraft den Überfall. Sie hörte bei der Arbeit am Abend Geräusche im Keller und verständigte den Sicherheitsdienst. Der wiederum informierte die Polizei.

Als die Beamtinnen und Beamten in der Filiale in der Holstenstraße eintrafen, fanden sie nur noch das Einbruchsmaterial vor. Die Täter waren bereits geflüchtet. Die Polizei geht von einer mehrköpfigen Gruppe aus, die den Überfall mit viel Sachverstand vorbereitet hatte. Die Fahndung nach den Unbekannten verlief bisher erfolglos.

