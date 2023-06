Leitantrag: Grüne wollen Wirtschaft klimafreundlich umbauen Stand: 19.06.2023 15:13 Uhr Die Hamburger Grünen wollen den klimafreundlichen Umbau der Wirtschaft mit einer Milliarde Euro fördern. So steht es in einem Antrag des Landesvorstands für die Mitgliederversammlung am kommenden Wochenende.

Hamburg braucht eine "Innovationsmilliarde" - so hatte es Handelskammer-Präses Norbert Aust schon zum Jahreswechsel gefordert. Bei ihrer wirtschaftspolitischen Neupositionierung greifen die Grünen diese Idee auf. Der Landesvorstand plant eine gezielte Förderung der Wirtschaftszweige, die gerade im Umbruch sind, aber auch besondere Chancen bieten. Ganz vorne sollen die Bereiche Klima und Energie stehen.

Grüne wollen gezielte Förderung

Der Hamburger Hafen könnte zum Beispiel zur Drehscheibe für grünen Wasserstoff werden oder für die klimaneutrale Stahlproduktion - aber dafür muss erstmal investiert werden. Ein anderes Beispiel für eine gezielte Förderung sei die Materialforschung, heißt es. Von der Luftfahrt bei Airbus bis zur Zementproduktion wird viel fossile Energie verbraucht. Da sollte Hamburg bei der Forschung nach Alternativen weit vorn sein, fordern die Grünen.

Ziel: Forschung und Umsetzung besser vernetzen

In den Bereichen digitaler Logistik und Medizinforschung hat Hamburg schon einiges zu bieten und soll durch gezielte Förderung nun Spitzenreiter werden, so die Grünen weiter. Denn andere Metropolen, speziell in Süddeutschland, würden es bisher besser schaffen, Forschung, Entwicklung und Umsetzung in der Wirtschaft zu vernetzen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 19.06.2023 | 14:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Klimaschutz Grüne Hamburger Hafen