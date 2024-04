Mehrere Großprojekte: Was die Hamburger Hochbahn plant Stand: 04.04.2024 15:48 Uhr Die Hamburger Hochbahn beginnt im Frühsommer fünf Großprojekte zur Verbesserung der Infrastruktur an U-Bahn- und Busbahnhöfen. Dazu zählen der Neubau der Betriebshöfe Meiendorf und Rübenkamp sowie der Umbau der Busanlagen Harburg und Rahlstedt, wie die Hochbahn am Donnerstag mitteilte.

Außerdem werde der barrierefreie Umbau von U-Bahn-Stationen fortgesetzt, hieß es. Die Investitionssumme bezifferte Hochbahn-Projektleiterin Stephanie Holk auf insgesamt rund 132 Millionen Euro.

Neuer Betriebshof in Meiendorf nur für Elektrobusse

Der Busbetriebshof Meiendorf werde der erste der Stadt sein, bei dem keine Dieselfahrzeuge mehr stationiert sein würden, sagte Technik-Vorstand Jens-Günter Lang. "Es ist ein Betriebshof, der ausschließlich für emissionsfreie - und das sind bei uns Elektrobusse - ausgelegt wird." Auf 28.000 Quadratmetern biete er Platz für rund 130 E-Busse und soll den bestehenden Betriebshof Wandsbek entlasten. Fertig sein soll die rund 60 Millionen Euro teure Anlage im Sommer 2026.

Bereits Anfang 2026 fertig sein soll der Betriebshof Rübenkamp - ein Handwerkerhof, in dem die Businstandsetzung gebündelt, die U-Bahn-Meistereien untergebracht und das Gebäudemanagement organisiert werde. "Und wir werden auch die Kollegen der Zusicherungs- und Kommunikationstechnik dort ansiedeln", sagte Lang. Gleiches gelte für jene, die die mehreren Tausend Bushaltestellen warten. Die Kosten werden mit rund 28 Millionen Euro beziffert.

Busbahnhof in Harburg wird ab Sommer umgebaut

Die Busanlage Harburg im Süden der Stadt soll komplett erneuert werden. Die Anlage bekommt unter anderem ein modernes Dach und mehr Bussteige. "Es wird alles ein bisschen heller, freundlicher und aufgeräumter", sagte Holk. Baubeginn sei im Juni, die geplante Fertigstellung im Sommer 2026. Der Busbahnhof werde täglich von rund 40.000 Menschen genutzt und tagsüber von 22 Buslinien angefahren. Die Busfrequenz liege bei 150 Fahrzeugen pro Stunde. Die Kosten bezifferte Holk auf 17 Millionen Euro.

Die Busanlage Rahlstedt werde von Sommer an erweitert. Derzeit nutzten täglich rund 13.000 Fahrgäste die insgesamt 15 Buslinien. Mit der neuen S-Bahn-Linie 4 - sie soll von Ende 2027 an von Hamburg-Altona bis Rahlstedt und von Ende 2029 an bis Bad Oldesloe fahren - rechnet die Deutsche Bahn mit einem erheblichen Anstieg der Fahrgäste. Die Kosten für die planmäßig im Sommer 2026 abgeschlossene Erweiterung sollen rund neun Millionen Euro betragen.

2025 sollen fast alle U-Bahn-Stationen barrierefrei sein

Im Sommer 2025 sollen Hamburgs U-Bahn-Stationen nahezu vollständig barrierefrei sein. Mit dem dann abgeschlossenen Umbau der Stationen Meßberg und Saarlandstraße sind von den 92 Haltestellen ab dem Zeitpunkt nur noch drei U-Bahnhöfe nicht barrierefrei, wie die Hochbahn mitteilte. Das seien die Haltestellen Sternschanze, Sierichstraße und Kiekut. Der Umbau der U-Bahnstation Sierichstraße beginne 2028, die Haltestelle Kiekut werde wegen des geringen Passagieraufkommens nicht umgebaut. Bei der U-Bahn-Station Sternschanze gebe es noch keinen Termin. Sie werde voraussichtlich komplett neu gebaut, was aber von den Planungen der Deutschen Bahn für den Verbindungsbahnentlastungstunnel zwischen dem Hauptbahnhof und dem Kaltenkircher Platz in Altona abhänge.

Der barrierefreie Umbau der werktäglich von rund 12.000 Menschen genutzten U-Bahn-Station Meßberg läuft den Angaben zufolge seit Anfang vergangenen Jahres. Während der Sommerferien werde die Station wegen der Bauarbeiten zwischen dem 22. Juli und dem 25. August gesperrt. Einen Ersatzverkehr gebe es nicht, weil die Innenstadt auch über andere Wege gut zu erreichen sei. Die Kosten bezifferte die Hochbahn auf rund 13 Millionen Euro. Bei der Station Saarlandstraße mit werktäglich rund 9.000 Passagieren beginne der Umbau im Mai. Dort sei eine 42-tägige Sperrung zwischen dem 27. Mai und dem 7. Juli geplant. Es werde ein Ersatzverkehr eingerichtet. Die Arbeiten an dem denkmalgeschützten Bahnhof aus dem Jahr 1912 soll inklusive einer Bahnsteigverlängerung mit rund fünf Millionen Euro zu Buche schlagen.

