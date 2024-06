Stand: 13.06.2024 10:04 Uhr Mehr als 7.500 Menschen 2023 in Hamburg eingebürgert

7.538 in Hamburg lebende Ausländerinnen und Ausländer haben sich im vergangenen Jahr einbürgern lassen und sind damit nun deutsche Staatsbürgerinnen und - bürger. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Zahlen um fast 20 Prozent gestiegen, wie das Statistikamt Nord am Donnerstag mitteilte. Dabei war die Gruppe der Menschen aus Syrien mit 2.307 am größten. Hintergrund ist die starke Zuwanderung in den Jahren 2014 bis 2016. Eine Voraussetzung für eine Einbürgerung ist, dass die Antragstellenden seit mindestens acht Jahren in Deutschland wohnen. Auch Menschen aus Afghanistan (893 Personen) und dem Iran (716 Personen) waren bei den Einbürgerungen stark vertreten.

