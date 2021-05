Mehr als 11.000 Wohnungen in Hamburg fertiggestellt Stand: 27.05.2021 11:55 Uhr In Hamburg sind im vergangenen Jahr knapp 11.300 Wohnungen fertiggestellt worden. Nach Angaben des Statistischen Amtes für Hamburg und Schleswig-Holstein sind das 1.500 mehr als noch im Vorjahr.

Das ist eine Steigerung um 15 Prozent und der höchste Wert, den Hamburg seit Jahrzehnten erreicht hat. So viele neue Wohnungen waren es zuletzt 1974. Bausenatorin Dorothee Stapelfeldt (SPD) spricht von einem "klaren Erfolg unserer Politik mit dem Bündnis für Wohnen". Die Bauwirtschaft habe Großes geleistet. Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hält den Wohnungsbau für das beste Mittel, den Anstieg der Mieten zu bremsen.

Durchschnittsgröße schmilzt

Jede dritte Wohnung ist eine Sozialwohnung, jede vierte eine Eigentumswohnung. Zwar stieg die Zahl der Wohnungen insgesamt, die durchschnittliche Wohnung wurde allerdings kleiner und hat jetzt eine Fläche von 76 Quadratmetern. Zum Vergleich: In Schleswig-Holstein verfügen die neuen Wohnungen im Schnitt über 20 Quadratmeter mehr. Und insbesondere in den Landkreisen Pinneberg, Segeberg und Herzogtum Lauenburg stieg die Zahl der Baugenehmigungen, während in Hamburg zwölf Prozent weniger erteilt wurden.

Neue Wohnungen auch in bestehenden Häusern

Der ganz überwiegende Teil aller Wohnungen wurde in neuen Gebäuden geschaffen, aber gut 500 auch in bereits bestehenden Häusern - zum Beispiel durch Aufstockung und Ausbau der Dachgeschosse.

Der rot-grüne Hamburger Senat hat sich vorgenommen, dass mindestens 10.000 neue Wohnungen pro Jahr genehmigt und gebaut werden sollen.

