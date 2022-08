Stand: 13.08.2022 11:00 Uhr Mehr Tiere ausgesetzt als im vergangenen Jahr

In den Sommerferien werden in Hamburg oft Tiere ausgesetzt. Dieses Mal waren es neben Katzen viele Kaninchen. Laut Tierschutzverein droht jetzt sogar ein Aufnahmestopp, weil es kaum noch Platz im Tierheim gibt. Insgesamt wurden in der Süderstraße 166 ausgesetzte Tiere aufgenommen - das sind 20 mehr als im Vorjahr. Besonders viele Tiere seien während der Corona-Pandemie angeschafft worden. | Sendedatum NDR 90,3: 13.08.2022 11:00