Mehr Hybrid-Fahrzeuge als reine Elektroautos in Hamburg Stand: 06.07.2023 08:27 Uhr In Hamburg sind jetzt knapp 22.000 reine Elektroautos zugelassen. Das ist ein Anteil von 2,7 Prozent aller Autos in der Hansestadt. Es gibt aber deutlich mehr Hybrid-Fahrzeuge.

Hybrid-Fahrzeuge, also mit Elektroantrieb plus Benzin- oder Diesel-Motor, machen 7,7 Prozent aller Autos in der Hansestadt aus. Insgesamt können in Hamburg also 63.000 Fahrzeuge elektrisch fahren - von 812.000. Die Zahlen sind relativ gering, auch im Bundesvergleich. Bei den rein-elektrischen Autos liegt die Hansestadt nur an sechster Stelle der Großstädte. An der Spitze liegen Stuttgart, Münster und München. Immerhin nahm in Hamburg die Zahl der reinen Elektroautos im ersten Vierteljahr um 1.100 zu.

Knapp 1.600 öffentliche Ladesäulen für E-Autos

Einen Engpass gibt es bei den Elektroladesäulen. Laut Stromnetz Hamburg existieren knapp 1.600 öffentliche Ladepunkte, 150 mehr als zu Jahresbeginn. Nach Ansicht der CDU stockt der Ausbau. Deren Verkehrsexperte Richard Seelmaecker sagt: "Hamburg war zu Beginn mal führend bei der öffentlichen Ladeinfrastruktur, mittlerweile wird Hamburg nach hinten durchgereicht." Laut ADAC fehlen vor allem Ladesäulen außerhalb des Rings 2. Und eine private sogenannte Wallbox zum Laden von Elektroautos kann meist nur installieren, dessen Haus direkt an der Straße liegt.

