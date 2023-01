Stand: 02.01.2023 07:07 Uhr Massenschlägerei in einer Unterkunft in Harburg

In der Nacht zu Montag sind Polizei und Feuerwehr in Harburg zu einem Großeinsatz gerufen worden. In einer Flüchtlingsunterkunft in der Schlachthofstraße kam es zu eine Massenschlägerei. Laut Polizei sind dort bis zu 15 Bewohner aufeinander losgegangen. Es gab mehrere Verletzte, zwei von ihnen mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

