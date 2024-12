Stand: 08.12.2024 20:00 Uhr Massenschlägerei in der Hamburger Mönckebergstraße

Am frühen Sonntagmorgen gegen 4.30 Uhr hat es in der Mönckebergstraße nahe des Hamburger Hauptbahnhofs eine Massenschlägerei gegeben. Nach Angaben der Polizei gerieten zwei Gruppen junger Erwachsener aneinander, nachdem sie zuvor gemeinsam in einem Club im Levantehaus gefeiert haben. 16 Personen waren an der Schlägerei beteiligt. Drei Personen kamen mit Verletzungen ins Krankenhaus.

