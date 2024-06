"Markt der Möglichkeiten": Jobmesse im CCH Stand: 04.06.2024 20:34 Uhr Wer gerade einen Job sucht, der sollte am Mittwoch zum Messezentrum CCH auf St. Pauli gehen: Dort stellen Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen sich beim "Markt der Möglichkeiten" des Jobcenters vor.

An 60 Messeständen stellen sich Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen zum Beispiel aus der Gesundheitsbranche, dem Einzelhandel oder der Verwaltung vor. Das Ziel der Messe ist laut Jobcenter, Jobsuchende und Firmen in Zeiten von Fachkräftemangel zusammenzubringen.

Bei der Jobmesse kann man beispielsweise in einem im Fahrsimulator testen, ob Lkw-Fahrer oder Lokführer ein geeigneter Beruf wäre. An medizinischen Berufen Interessierte können sich an Reanimationspuppen ausprobieren.

Daneben gibt es Tipps für die Bewerbung von Profis und kostenlose Bewerbungsfotos vom Fotografen. Von 9 bis 16 Uhr können Interessierte die Messe besuchen. Der Eintritt ist kostenlos.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 04.06.2024 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Arbeitsmarkt