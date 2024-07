Stand: 11.07.2024 12:43 Uhr Mann durch Projektil verletzt - Polizei bittet um Hinweise

Im Hamburger Stadtteil St. Pauli ist in der Nacht zu Donnerstag ein Mann durch ein Projektil verletzt worden. Die Kriminalpolizei hofft jetzt auf Hinweise aus der Bevölkerung. Gegen Mitternacht hielt sich auf dem Gelände der Jet-Tankstelle beim Grünen Hochbunker eine Gruppe auf. Plötzlich knallte es, ein 48-Jähriger wurde von einem Projektil in den Rücken getroffen. Er wurde nicht lebensgefährlich verletzt und kam in die Klinik. Nach ersten Erkenntnissen war das Geschoss ein Querschläger, also kein gezielter Schuss.

