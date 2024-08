Stand: 11.08.2024 18:24 Uhr Mahnwache für verstorbenen Radfahrer in Bramfeld

Am Sonntagnachmittag sind in Bramfeld 20 Radfahrerinnen und Radfahrer in der Fabriciusstraße für eine Mahnwache zusammen gekommen. Laut Polizei legten sie sich mit ihren Rädern genau dort auf die Fahrbahn, wo im Juli ein Radfahrer tödlich verunglückt war. Ein 82-Jähriger war damals von einem anderen Radfahrer überholt worden und war dabei schwer gestürzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 11.08.2024 | 17:00 Uhr