Mädchen belästigt: Mann muss zweieinhalb Jahre ins Gefängnis Stand: 18.11.2020 12:36 Uhr Im Juni hatte ein Mann in Groß Flottbek und Wilhelmsburg Mädchen im Alter von sechs bis elf Jahren auf der Straße sexuell belästigt. Nun verurteilte das Hamburger Landgericht den 41-Jährigen zu zweieinhalb Jahren Gefängnis.

Allein an einem Tag hatte der Mann fünf Mädchen angesprochen und sich vor ihnen entblößt. Zwei Mal versuchte er auch, die Kinder festzuhalten. Nur wenige Tage später dann der nächste Fall: Dieses Mal folgte er in Wilhelmsburg zwei Schwestern vom Spielplatz bis ins Treppenhaus ihres Wohnhauses, griff ihnen dort an Brust und Hose.

AUDIO: Urteil: Mann muss zweieinhalb Jahre in Haft (1 Min)

Mann ist ein Wiederholungstäter

Die Polizei war ihm auf die Spur gekommen, weil er ein Wiederholungstäter ist: Er ist bereits wegen Kindesmissbrauchs vorbestraft. Nachdem sein Handy zum Zeitpunkt der Übergriffe sowohl in Groß Flottbek als auch in Wilhelmsburg geortet werden konnte, wurde er im Juli in Buchholz festgenommen.

Wegen Taten in Schweinfurt verurteilt

Der Angeklagte gab die Taten vor dem Landgericht zu. Vor allem auch wegen der Vorgeschichte sagte der Vorsitzende Richter, dass er sich ernsthaft Sorgen mache, wie es nach der Haft mit dem Angeklagten weitergehen wird. Der beteuert zwar, eine Therapie machen zu wollen. Das hatte er aber auch bei seiner letzten Verurteilung schon getan. Statt in Therapie zu gehen, hatte er aber weiter Kinder sexuell belästigt.

Da er alle Übergriffe gestanden hat, blieb den Mädchen eine Aussage vor Gericht erspart.

