Stand: 15.08.2024 20:08 Uhr Lotto Hamburg schüttete 2023 mehr als 200 Millionen Euro aus

Lotto Hamburg hat eine positive Bilanz für das vergangene Jahr gezogen. 226 Millionen Euro wurden den Angaben zufolge an Gewinnerinnen und Gewinner ausgeschüttet. Die Einführung eines zweiten Ziehungstages beim Eurojackpot sowie das erhöhte Jackpot-Aufkommen am Jahresende hätten die Hamburgerinnen und Hamburger animiert, so die Geschäftsführer. In den Haushalt der Stadt flossen dabei 30 Millionen Euro Lotterie-Steuer und 29 Millionen Euro Konzessionsabgabe.

