Stand: 06.03.2025 07:50 Uhr Leiche in Kaserne in Hamburg-Iserbrook gefunden

Feuerwehr, Notarzt und Polizei sind am Mittwochnachmittag zur Bundeswehrkaserne in Iserbrook gerufen worden. In der Reichspräsident-Ebert-Kaserne in der Osdorfer Landstraße war ein Toter entdeckt worden. Das bestätigte die Feuerwehr. Woran der Mann gestorben ist, ist noch unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 06.03.2025 | 06:30 Uhr