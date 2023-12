Stand: 24.12.2023 16:08 Uhr Leiche am Allermöher See geborgen

Aus dem Allermöher See ist am Sonntagvormittag eine Leiche geborgen worden. Bei dem Toten handelt es sich nach Polizeiangaben um einen 77-jährigen Vermissten. Am Ufer wurden auch eine Jacke und eine Mütze gefunden. Um kurz nach 8 Uhr begann die Suchaktion. Dabei war auch ein Hubschrauber im Einsatz.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 24.12.2023 | 16:00 Uhr