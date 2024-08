Stand: 03.08.2024 11:52 Uhr Kulturpolitiker Knut Nevermann gestorben

Der Hamburger Kulturpolitiker Knut Nevermann ist am 24. Juli gestorben, wie erst am Sonnabend bekannt wurde. Der Sohn des früheren Hamburger Bürgermeisters Paul Nevermann war Kultur-Staatsrat in Hamburg und in Berlin. Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda würdigt Knut Nevermann mit den Worten: Er habe Wegweisendes geleistet und habe aufgeklärten Bürgersinn verkörpert.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 03.08.2024 | 12:00 Uhr