Staatliche Hilfe beflügelte Airbus

Anfangs wurde das Projekt von vielen Seiten belächelt: Deutsche und Franzosen bauen gemeinsam an einem Flugzeug. Vor 50 Jahren fing die Kooperation beim Flugzeugbauer Airbus über Staatsgrenzen hinweg an. Jetzt ist der Konzern neben Boeing aus den USA einer von zwei namhaften Herstellern größerer Passagiermaschinen.

Ein Kommentar von Jörg Pfuhl, NDR Info

50 Jahre Airbus, das ist eine aus heutiger Sicht betrachtet eigentlich irre Erfolgsgeschichte. Irre in doppeltem Sinne. Denn welcher Flugzeugbauer würde heute auf die Idee kommen, seine Flügel ausschließlich in Großbritannien zu fertigen, das Leitwerk immer nur in Stade, die Landeklappen in Bremen, die Elektronik in Buxtehude, Rumpf und Kabine in Hamburg - die ganzen Einzelteile mehrfach hin und her über den Kontinent zu kutschieren und die ganze lose Teilesammlung am Ende im südfranzösischen Toulouse zusammenzubauen?

Das ist der A350, der modernste Großraumjet der Welt, und auf so eine verrückte Idee konnte nur Airbus kommen. Denn Airbus ist eine politische Gründung, fein austariert zwischen Deutschland und Frankreich - nicht zu vergessen Großbritannien und Spanien.

Aufträge für die nächsten Jahre im Wert von einer Billion Dollar

Die Geschichte von Airbus ist aber auch einfach ein irrer Erfolg. Vor 50 Jahren angetreten, um das Monopol der Amerikaner zu brechen, hatten die Europäer im Jahr 2001 erstmals mehr Aufträge als Boeing.

Heute dominiert Airbus mit dem A320 den Markt für die Kurz- und Mittelstrecke und schiebt einen Auftragsberg von mehr als 7.000 Flugzeugen vor sich her. Das ist Arbeit für rund neun Jahre, mit einem Wert von etwa einer Billion Dollar nach Listenpreis.

Triumphgeheul oder gar Schadenfreude aber wären völlig verfehlt. Was Boeing mit den Abstürzen der 737 MAX gerade passiert, hätte genauso gut Airbus treffen können: Den Kollegen Computer haben nicht die Amerikaner, sondern die Europäer als erste ins Cockpit geholt. Seither wird immer häufiger gefragt, ob die Piloten nicht das Fliegen verlernen, wenn der Autopilot immer mehr übernimmt.

Schlimme Managementfehler

Auch ist Airbus keine glatte Erfolgsgeschichte. Mehrmals war das Unternehmen kurz vor dem Scheitern. Schlimme Managementfehler wie der Bau des Riesenfliegers A380 oder des Militärtransporters A400M haben Milliarden gekostet. Sparprogramme mit Namen wie "Dolores" oder "Power8" haben Jobs gekostet und Wunden hinterlassen.

Und irgendwann, das ist sicher, wird auch das heutige "Duopol" Boeing/Airbus ein Ende finden. Amerikaner und Europäer werden den Kuchen nicht auf ewig unter sich aufteilen können. Der chinesische Staatskonzern Comac hat seinen ersten Mittelstreckenflieger schon gebaut. Zusammen mit Russland werkelt China jetzt an einem Großraumjet namens C929.

China wird Milliarden investieren

Vor diesem Hintergrund könnte ein Blick in die Airbus-Geschichte auch für die Zukunft lehrreich sein. Nur mit staatlicher Anschubfinanzierung - also Subventionen - hatte Airbus überhaupt die Chance, gegen die übermächtigen Amerikaner anzutreten. 700 Millionen Euro Steuergeld hat allein das kleine Hamburg für den Ausbau des Standortes Finkenwerder gezahlt.

China wird seine Flugzeugindustrie mit Milliarden päppeln. Für seine "Nationale Industriestrategie" hat sich Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) jede Menge Häme und Kritik eingefangen, aus der Wirtschaft, den Medien, der Politik. 50 Jahre Airbus aber zeigen, dass es manchmal staatliche Industriepolitik und staatliche Subventionen braucht, damit eine Geschichte zum Erfolg wird.

