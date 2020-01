Stand: 04.01.2020 11:06 Uhr - NDR 90,3

Kohlenmonoxid: Haus in Billstedt evakuiert

Im Hamburger Stadtteil Billstedt hat die Feuerwehr am Sonnabendmorgen ein Mehrfamilienhaus evakuiert. In dem Gebäude waren erhöhte Kohlenmonoxid-Werte festgestellt worden. Offenbar war in einer der Wohnungen in der Steinbeker Hauptstraße die Heizung ausgefallen. Die Mieter stellten daraufhin einen Grill im Wohnzimmer auf, um sich zu wärmen. Wenig später klagten sie über Kopfschmerzen und Erbrechen.

Großaufgebot der Feuerwehr

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. Das Mehrfamilienhaus wurde sicherheitshalber geräumt. Insgesamt elf Bewohner mussten das Haus verlassen, sie wurden im Großraumrettungswagen der Feuerwehr untergebracht. Der 32 Jahre alte Mann und die gleichaltrige Frau, die den Grill aufgestellt hatten, kamen mit einer Kohlenmonoxidvergiftung ins Krankenhaus. Die anderen Bewohner blieben unverletzt. Nach der Evakuierung wurde das Gebäude belüftet, danach konnten die Mieter in ihre Wohnungen zurückkehren.

