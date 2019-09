Stand: 04.09.2019 06:43 Uhr

Kohlekraftwerk Moorburg: Vattenfall prüft Verkauf

Der Energieversorger Vattenfall prüft derzeit einen Verkauf des Kohlekraftwerks im Hamburger Stadtteil Moorburg. Das hat der Deutschland-Chef Tuomo Hattaka am Dienstag überraschend bestätigt. "Wenn es um die Zukunft von Moorburg geht: Es stimmt, dass wir auch eine Verkaufsoption jetzt überprüfen, ergebnisoffen", sagte er auf der Pressekonferenz zum Rückkauf des Fernwärmenetzes. "Aber wir haben noch keine Entscheidung getroffen. Und es macht keinen Sinn, darüber zu spekulieren. Mal sehen, was passiert."

"Wir sind und bleiben in Hamburg"

Das Hamburger Fernwärmenetz übrigens hätte Vattenfall gern behalten, sagte Hattaka. Man habe hart verhandelt, der Verlust tue weh. "Aber wir sind und bleiben in Hamburg, ob Sie das mögen oder nicht. Wir haben viel vor und in diesem Sinne: Der Kampf geht weiter, vielen Dank." Insgesamt 950 Millionen Euro hat Vattenfall für das Fernwärmenetz von der Stadt Hamburg kassiert. Am Dienstag hatte der Senat den Vollzug des Rückkaufs offiziell verkündet.

Hamburg hat das Fernwärmenetz zurückgekauft Hamburg Journal - 03.09.2019 19:30 Uhr Die Stadt Hamburg hat die restlichen 625 Millionen Euro für den Rückkauf das Fernwärmenetzes an Vattenfall überwiesen und den Volksentscheid von 2013 damit vollständig umgesetzt.







