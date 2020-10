Stand: 16.10.2020 09:19 Uhr Kilometerlange Staus nach Demonstration auf der A1

Auf der Autobahn 1 in Höhe der Norderelbbrücke hat am Freitagmorgen eine unangemeldete Demonstration stattgefunden. Nach Angaben der Polizei blockierten dort etwa 200 Personen die Straße, um auf die Situation in der Kaukasusregion Bergkarabach aufmerksam zu machen. Es standen Fahrzeuge und Menschen auf der Fahrbahn.

Wegen der Aktion musste die Autobahn zwischen dem Maschener Kreuz und Moorfleet in beiden Richtungen gesperrt werden. Es kommt weiterhin zu kilometerlangen Staus. Autofahrerinnen und Autofahrer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

VIDEO: Demonstranten sorgen für lange Staus (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 16.10.2020 | 07:30 Uhr