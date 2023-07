Jeder zehnte Flug ab Hamburg mit dem Privatjet Stand: 02.07.2023 20:40 Uhr Rund zehn Prozent aller Flüge in Hamburg sind Privatflüge. Das geht aus der Antwort des Senats auf eine Kleine Anfrage der Linken hervor. Die Partei kritisiert viele der Flüge als unnötig.

Im Durchschnitt finden 30 Privatflüge pro Tag am Hamburger Flughafen statt. Darunter sind Geschäftsflüge, aber auch Flüge zu Urlaubszielen. Bei den Top Ten ganz oben: Sylt und Mallorca. Es folgen weitere innerdeutsche Ziele wie Berlin, Düsseldorf oder Köln - die zum Teil gerade mal 30 Minuten Flugzeit entfernt liegen.

Senat: Privatflüge sind wichtig

Frankreich hat Kurzstreckenflüge verboten, in der niederländischen Stadt Amsterdam dürfen demnächst keine Privatflieger mehr starten. In Hamburg gibt es solche Pläne wohl nicht. In der Senatsantwort auf die Anfrage der Linken wird jedenfalls die Bedeutung solcher Flüge betont: "Privatjets werden häufig für Geschäftsreisen von und nach Hamburg genutzt. (...) Ebenso werden Privatjets für diplomatische und andere politische Reisezwecke genutzt, wie zum Beispiel Staatsbesuche. Weiterhin sind sie eine wichtige Säule der medizinischen Versorgung in der Metropolregion."

NABU fordert Regulierung

Nach Berechnungen der Firma "Real World Visuals" verursacht ein Flug von London nach New York pro Economy-Passagier 313 Kilogramm Kohlendioxid. Im Privatjet sei es das Achtzigfache. Dazu sagt Malte Siegert vom Naturschutzbund (NABU) in Hamburg: "Wir sehen, dass Reichtum dazu führt, dass die Menschen ohne Rücksicht auf ökologische Aspekte tun, was sie sich leisten können. Da hilft am Ende des Weges leider Gottes nur Regulierung."

Hamburgerin startet Online-Petition

Simone Baur wohnt in der Jarrestadt und kann von ihrem Balkon täglich die Privatjets beobachten. Sie hat eine Online-Petition dagegen gestartet. "Es ist für mich der ökologische Aspekt. Weil ich einfach finde, dass das nicht nottut für solche kurze Strecken", sagte sie dem Hamburg Journal im NDR Fernsehen.

