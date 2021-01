Innenausschuss: Mehr Bodycams für Hamburger Polizisten

Die Hamburger Polizei bekommt mehr Bodycams. Innensenator Andy Grote (SPD) stellte am Donnerstagabend im Innenausschuss der Bürgerschaft 40 bis 70 zusätzliche Kameras in Aussicht, die an der Uniform getragen werden.