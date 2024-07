Informatik als Pflichtfach: Erste Hamburger Schulen starten Test Stand: 08.07.2024 06:28 Uhr In Hamburg wird das Fach Informatik ab August 2025 zum Pflichtfach. Erste Schulen starten aber schon diesen August mit der Reform. Zwei Stadtteilschulen und sechs Gymnasien sind bei der Pilotphase dabei.

Vier Stunden Informatik pro Woche plant die Schulbehörde künftig für alle achten bis zehnten Klassen. Acht Schulen gehen schon dieses Jahr nach den Sommerferien in die Testphase, um herauszufinden, was die Reform für den Unterricht und die Stundenpläne bedeutet.

GEW kritisiert Umsetzung

Am Start sind die Stadtteilschulen Bergstedt und Kirchwerder sowie die Gymnasien Altona, Finkenwerder, Lerchenfeld, Ohmoor, Osterbek und Rissen. Weil die Zahl der Wochenstunden insgesamt nicht steigen soll, müssen für denn Informatikunterricht andere Fächer gekürzt werden. Dabei lässt die Behörde den Schulen freie Hand. Das kritisiert die Bildungsgewerkschaft GEW. Sie fordert Vorgaben von der Behörde, sonst könne es Konflikte in den Kollegien geben.

120 neue Informatik-Lehrkräfte in Ausbildung

Für die Umsetzung der Reform müssen Lehrerstellen mit Fachkräften besetzt werden. 120 neue Informatik-Lehrerinnen und -Lehrer seien in der Ausbildung, so die Behörde. 340 gibt es schon jetzt an den Schulen. Informatik als Pflichtfach sei der beste Weg, um Kinder und Jugendliche für die digitale Welt zu rüsten, heißt es von der Schulbehörde.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 08.07.2024 | 07:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bildung Schule