Informatik wird ab 2025 zum Pflichtfach an Hamburgs Schulen Stand: 10.10.2023 19:40 Uhr Hamburgs Schulsenator Ties Rabe (SPD) hat am Dienstag angekündigt, dass Informatik in der Mittelstufe ab August 2025 zum Pflichtfach werden soll.

Rabe begründete die Entscheidung so: Wer digitale Techniken nicht verstehe, drohe in der digitalen Welt abgehängt zu werden. Er aber wolle Kinder und Jugendliche besser auf das Leben vorbereiten. Bisher konnten interessierte Schülerinnen und Schüler Informatik-Kurse belegen - künftig müssen die Schulen in der Mittelstufe vier Wochenstunden als Pflichtfach anbieten.

Einige Schulen sollen früher starten

Die Stadtteilschulen und Gymnasien können relativ frei entscheiden, wann genau die Informatik-Stunden zwischen der achten und zehnten Klasse fest im Stundenplan verankert werden. Einige Schulen sollen damit schon im kommenden Schuljahr starten, um Erfahrungen zu sammeln. Für alle gilt das neue Pflichtfach dann ab dem Schuljahr 2025/2026.

Linke: Infrastruktur und fachkundige Lehrkräfte fehlen

Die Auswirkung auf andere Fächer sei minimal, sagte Rabe, nur zwei Prozent des Unterrichts in der Mittelstufe müssten umgestaltet werden. Trotzdem beklagt die Linke, dass der Druck auf Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte steigen würde. Außerdem fehle es an Material, an der Infrastruktur und ab fachkundigen Lehrkräften. Die Schulbehörde weist dagegen darauf hin, dass die Fortbildungsangebote für Informatik verdreifacht worden seien.

Weitere Informationen Informatik soll Pflichtfach an Hamburgs Schulen werden In zwei Jahren könnte es an allen weitergehenden Schulen eingeführt werden. Nun soll zunächst ein Konzept erarbeitet werden. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 10.10.2023 | 19:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bildung Schule