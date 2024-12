Stand: 17.12.2024 19:44 Uhr Inflationsausgleich für bedürftige Rentner gefordert

Der Sozialverband in Hamburg fordert für bedürftige Rentnerinnen und Rentner einen monatlichen Inflationsausgleich von der Stadt. Gerade die Vorweihnachtszeit sei für sie eine Herausforderung, hieß es. Die Betroffenen könnten der Familie und den Enkelkindern nur kleine Wünsche erfüllen und das Fest nicht so feiern, wie es eigentlich sein sollte. Auch für Lebensmittel blieben die Preise am Jahresende hoch. Betroffen sind laut Sozialverband mehr als 50.000 Menschen in Hamburg.

