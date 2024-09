Stand: 22.09.2024 17:39 Uhr Immer mehr Geflüchtete in Hamburg nutzen die Bezahlkarte

Die Bezahlkarte wird in Hamburg von immer mehr Geflüchteten genutzt. Seit Mitte Februar habe das Amt für Migration bereits rund 2500 Karten ausgegeben, teilte Hamburgs Innenbehörde mit. Einem alleinstehenden Erwachsenen werden 185 Euro pro Monat gutgeschrieben. Seit der Ausgabe der Karten würden weniger Berechtigte Bargeld an den bezirklichen Kassen abholen, was zu ersten Entlastungen bei der Verwaltung führe, teilte die Innenbehörde mit

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 22.09.2024 | 19:30 Uhr