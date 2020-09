Stand: 16.09.2020 19:54 Uhr - NDR 90,3

Heizpilze sollen in Hamburg bald erlaubt werden

Die Gastronomen in Hamburg sollen nun tatsächlich in den Außenbereichen sogenannte Heizpilze aufstellen können. Vertreter von SPD und Grünen haben am Mittwch in der Bürgerschaft angekündigt, dass es dafür in der kommenden Woche endgültig grünes Licht vom Senat geben wird.

Rund 60 Prozent weniger Umsatz seit Jahresbeginn für Kneipen und Restaurants, drei Viertel der Gastronomen sehen den eigenen Betrieb in Gefahr. Da müsse man es ausnahmsweise erlauben, draußen zu heizen, forderte der CDU-Abgeordnete David Erkalp vom Senat: "Geben Sie sich mal einen Ruck und springen Sie über den grünen Schatten."

Nutzung wird wohl bis Ende März erlaubt

Und genau das tun SPD und Grüne nun auch. Nachdem Bezirkssenatorin Katharina Fegebank (Grüne) bereits Anfang der Woche bei NDR 90,3 eine Ausnahme vom Heizpilzverbot in Aussicht gestellt hat, wird es jetzt konkret. Bis Ende März kommenden Jahres sollen die Gastronomen öffentliche Flächen nutzen können, auch beheizt.

Der SPD-Abgeordnete Arne Platzbecker sagte in der Bürgerschaft: "Wir können helfen und wir werden auch in diesem Fall helfen." Ein bisschen Bauchschmerzen hat jedoch Rosa Domm von den Grünen dann doch. Sie appellierte "Wärmeflasche, Wärmekissen in Betracht zu ziehen", um Außengastronomie auch ohne größeres Heizgerät zu ermöglichen. Während die AfD Heizpilze dauerhaft erlauben will, lehnte das die Linke ab - und forderte stattdessen Gastronomen finanziell zu entlasten.

